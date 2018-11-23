Азербайджанское кредитное бюро ответило на более чем 1 млн запросов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ ООО "Азербайджанское кредитное бюро" ответило на 1,24 млн запросов со дня создания до 1 октября этого года.

Как сообщает Report, об этом рассказал генеральный директор компании Эльчин Хабибов.

По его словам, бюро, наряду с предоставлением кредитных историй, оказывает услуги скорринга, пользование этой услугой растет изо дня в день.

"Пока эта услуга доступна бесплатно. Доля услуги скорринга в общей структуре услуг увеличивается. В сентябре данный показатель составил 53%", - сказал он.

Следует отметить, что АКБ в настоящее время обменивается информацией со 120-ю организациями. Сюда входят Центробанк Азербайджана, 30 коммерческих банков, 14 ликвидируемых банков, 47 небанковских кредитных организаций, 22 страховые компании, 3 оператора коммунальных услуг и 3 оператора мобильной связи.

Напомним, что АКБ создан 15 января этого года. Его уставный капитал составляет 2 млн манатов. Акционерами Бюро являются 8 банков (по 12,5%) - Международный банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, Pasha Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank.

АКБ начал реализацию кредитных историй с 6 марта.