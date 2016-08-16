​Азербайджанским банкам вынесено предупреждение

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) обратилась к коммерческим банкам Азербайджана.

Как сообщает Report, обращение сделано от имени генерального исполнительного директора ПНФР Ибрагима Алышова и директора департамента по надзору за банковской деятельностью Имрана Мамедова.

В обращении говорится, что любая банковская деятельность и операции по обмену валюты в ряде пунктов продаж Dekabank, Kredobank, Parabank и Zaminbank, лишенных лицензий решением Совета директоров ПНФР от 21 июля текущего года, осуществляемые в результате сделок между сотрудниками указанных банков и третьими лицами, характеризуются как неофициальная франчайзинговая деятельность. Подобные явления расцениваются Палатой как отклонение от корпоративных стандартов и рассматриваются в качестве нездоровой банковской практики.

"Любое сотрудничество банков с данными лицами или группой лиц в виде осуществления банковской деятельности или ведения операций по обмену валюты противоречит современной банковской концепции в условиях адаптации к новой экономической ситуации. По этой причине Палата считает данное сотрудничество нецелесообразным", - говорится в заявлении Палаты.