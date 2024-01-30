Азербайджанским банкам выделены новые лимиты на ипотечное кредитование

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил лимиты на выдачу ипотечных кредитов, в том числе льготных ипотечных кредитов уполномоченным банкам.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил лимиты на выдачу ипотечных кредитов, в том числе льготных ипотечных кредитов уполномоченным банкам.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Согласно информации, прием заявок на ипотечные кредиты начнется 2 февраля в 11:00.

"Дата начала приема заявок на льготные ипотечные кредиты будет объявлена позже", - говорится в сообщении.

Заявки на ипотечные кредиты принимаются в режиме реального времени через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия" на портале электронного правительства (www.e-gov.az).

В госбюджете 2024 года на ипотечное кредитование предусмотрено 87,7 млн манатов.

В 2023 году банки-агенты Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выдали ипотечных кредитов на сумму 461,4 млн манатов, что на 9,2% больше, чем в 2022 году. Фонд рефинансировал кредиты на сумму 492 млн манатов (рост на 20,9%).

В прошлом году Ипотечный фонд привлек 450 млн манатов от размещения облигаций.

В 2023 году средний размер выданного ипотечного кредита составил 59,872 тыс. манатов (в 2022 году – 56,814 тыс. манатов). При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке 6,34% в год.