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Азербайджанским банкам выделены новые лимиты на ипотечное кредитование

Азербайджанским банкам выделены новые лимиты на ипотечное кредитование Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выделил уполномоченным банкам лимиты на выдачу ипотечных кредитов, включая льготные.
Финансы
4 февраля 2025 г. 12:02
Азербайджанским банкам выделены новые лимиты на ипотечное кредитование

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выделил уполномоченным банкам лимиты на выдачу ипотечных кредитов, включая льготные.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, прием заявок на обычные ипотечные кредиты начнется 6 февраля в 10:00, а на льготные ипотечные кредиты - 7 февраля в 10:00 через "Электронную ипотечную и кредитно-гарантийную систему" (www.e-gov.az) с помощью SİMA Token (Электронная подпись) или ASAN İmza.

В связи с мерами безопасности требуется подача электронных заявок через компьютеры или ноутбуки (без использования функции сенсорного экрана).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıb

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