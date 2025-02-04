Азербайджанским банкам выделены новые лимиты на ипотечное кредитование

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) выделил уполномоченным банкам лимиты на выдачу ипотечных кредитов, включая льготные.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выделил уполномоченным банкам лимиты на выдачу ипотечных кредитов, включая льготные.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, прием заявок на обычные ипотечные кредиты начнется 6 февраля в 10:00, а на льготные ипотечные кредиты - 7 февраля в 10:00 через "Электронную ипотечную и кредитно-гарантийную систему" (www.e-gov.az) с помощью SİMA Token (Электронная подпись) или ASAN İmza.

В связи с мерами безопасности требуется подача электронных заявок через компьютеры или ноутбуки (без использования функции сенсорного экрана).