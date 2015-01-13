Азербайджанский рынок ​корпоративных облигаций: альтернатива банковским вкладам - ОБЗОР

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане с начала 2015 года обложение начисляемых на банковские депозиты физических лиц процентов подоходным налогом повысило актуальность альтернативных инвестиционных инструментов на рынке капитала. Наблюдатели в первую очередь к их числу относят корпоративные облигации, дивиденды по которым порой достигают 15% годовых.

Согласно результатам обзора, проведенного информационным агентством Report, в течение 2014 года 5 коммерческих банков страны (ЗАО Access Bank, ОАО Unibank, ОАО Bank of Baku, ОАО Parabank и ЗАО YapiKredi Bank Azerbaijan) зарегистрировали и полностью разместили новые эмиссии облигаций. Годовая доходность по данным облигациям составляет в среднем 10,75%. Так, доходность по облигациям Access Bank составила 9%, Unibank - 9,75%, Bank of Baku - 11%, Parabank - 15%, YapiKredi Bank Azerbaijan - 9% годовых.

Отметим, что максимальная годовая доходность по вкладам (с начислением процентов в конце периода) в Access Bank составляет 9%, Unibank - 11%, Bank of Baku - 11%, Parabank - 10,5%, YapiKredi Bank Azerbaijan - 8%, т.е. в среднем - 9,9%.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане государством страхуются лишь вклады, размещенные под 9% годовых.

Напомним, что согласно поправкам в Налоговый кодекс, утвержденным главой государства 10 января 2015 года, с начала текущего года в отношении доходов по вкладам в местных банках и филиалах иностранных банков в Азербайджане, превышающей 500 манатов в год, будет применяться подоходный налог (10%). К налогообложению будут привлечены процентные доходы по вкладам, начисленные после 1 января 2015 года. По оценкам Центрального банка, за 11 месяцев 2014 года процентные доходы по вкладам населения в Азербайджане составили 450 млн. манатов.

В соответствии со ст. 13.2, 16.7, 123.1 и 125.1.2 Налогового кодекса, с начисляемых на корпоративные облигации процентные доходы взимается подоходный налог в размере 10%.

Отметим, что банковские депозиты населения в 2014 году увеличились на 11% и превысили 7 млрд. манатов. В настоящее время сумма вкладов на душу населения составляет около 1 000 долларов США. По состоянию на 1 декабря 2014 года, средняя ставка по депозитам составила 8,8%, по депозитам юридических лиц - 5,35%, вкладам физических лиц - 9,45% годовых.

Объем рынка корпоративных ценных бумаг в 2014 году составил 8,634 млрд. манатов, из которых 2,165 млрд. манатов пришлось на долю размещения корпоративных облигаций, 1,283 млрд. манатов - на вторичного рынка облигаций.