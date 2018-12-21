Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Mugan Bank увеличил уставный капитал на 10 млн манатов или 11,76%, с 85 млн до 95 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении банка.

По информации, в обращение выпущено 50 тыс. обыкновенных, бездокументарных, именных акций номиналом 200 манатов каждая.

Напомним, что Muganbank создан в 1992 году. Акционерами банка являются Эльмир Магбет оглу Мехдиев (председатель Наблюдательного совета, 63,5%), Магбет Рахим оглу Мехдиев (13,1%), Вафа Ахмед гызы Велиева (12,05%), Фарида Джахандар гызы Мехдиева (11,35%).