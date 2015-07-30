​"Азербайджанский кредитный банк" становится небанковской кредитной организацией

Баку. 30 июля. REPORTAZ/ Недавно прекративший свою деятельность ОАО "Азербайджанский кредитный банк" в ближайшее время может стать небанковской кредитной организацией (НКО).

Как сообщили Report информированные источники, продолжающая на данный момент в банке работу Ликвидационная комиссия сегодня приняла новое решение.

По информации, председатель Наблюдательного совета Эмиль Рзаев, член Наблюдательного совета Гюнешь Бабаева и председатель правления Джавид Зейналов уже подали комиссии заявления об отставке: "Комиссия также примет решение по освобождению от должности других руководящих лиц".

Согласно решению, в ближайшее время будет подготовлено обращение в Центробанк по поводу превращения "Азербайджанского кредитного банка" в небанковскую кредитную организацию: "Пока неизвестно, под каким названием будет осуществлять деятельность НКО".

Отметим, что ОАО "Азербайджанский кредитный банк" осуществлял деятельность на основании лицензии, выданной Центробанком 29 декабря 2005 года. Решением ЦБА от 10 июля 2015 года лицензия банка была аннулирована.