Руководство Kapital Bank встретилось с военнослужащими и семьями шехидов

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и преддверием Нового года, Kapital Bank реализовал очередной социальный проект. В рамках проекта председатель правления Kapital Bank, заместители председателя и члены правления, ряд директоров департаментов и директоры ближайших региональных филиалов банка провели встречу с военнослужащими и офицерами в воинской части, с ветеранами Карабахской войны, а также с семьями шехидов.

Цель проекта заключалась в том, чтобы уделить внимание близким отдавших жизнь за Родину шехидов, а также стоящим ныне на страже Отечества солдатам, показать, что в эти праздничные дни они не забыты. Проведение предстоящих праздников с солдатами, находящимися вдалеке от своих семей и домов, оказывает положительное влияние на их нравственное и психологическое состояние.

На мероприятии, прошедшем в воинской части министерства обороны, представители банка ознакомились с созданными для солдат условиями, а также пообедали в воинской столовой вместе с солдатами. После встречи солдатам и семьям шехидов были вручены праздничные подарки. Воинские части также получили подарки для военнослужащих, солдат и офицеров.

Председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев в своем выступлении на мероприятии поздравил всех солдат и офицеров, ветеранов, а также семьи шехидов с наступающими праздниками, и выразил особую благодарность за проведение мероприятия министру обороны Закиру Гасанову и командиру воинской части.

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