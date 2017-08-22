Азербайджанский ипотечный фонд увеличивает уставный капитал на 19%

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) зарегистрировала новую эмиссию акций ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ).

Как сообщает Report, эмиссия предусматривает выпуск 58 761 329 акций номиналом 1 манат. В конечном итоге уставный капитал АИФ увеличится на 19,13%, с 307,239 млн до 366 млн манатов.

Напомним, что рост капитала предусмотрен в указе президента Ильхама Алиева от 22 июня 2016 года "О некоторых вопросах ипотечного кредитования в Азербайджанской Республике".