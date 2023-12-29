Азербайджанский инвестхолдинг спишет основные средства подведомственных компаний

Азербайджанский инвестиционный холдинг проведет списание основных средств, находящихся на балансе государственных предприятий и компаний, переданных в его управление.

Азербайджанский инвестиционный холдинг проведет списание основных средств, находящихся на балансе государственных предприятий и компаний, переданных в его управление.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский инвестиционный холдинг.

Согласно информации, организация уже начала соответствующую подготовку.

"Будут подготовлены нормативные документы по списанию средств, проведена диагностика процедур и выявлены основные проблемы. Также будет проведен сравнительный анализ на основе отечественного и международного опыта, определена роль органов управления государственными предприятиями, а также холдинга в списании. Будет разработана политика списания основных средств и проведено технико-экономическое обоснование изменений, которые могут быть внесены в законодательство. Будет разработана дорожная карта реализации политики", - говорится в сообщении.