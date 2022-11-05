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Азербайджанский инвестхолдинг выбирает страховщика

Азербайджанский инвестхолдинг выбирает страховщика Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на добровольное страхование автомобилей.
Финансы
5 ноября 2022 г. 09:43
Азербайджанский инвестхолдинг выбирает страховщика

Азербайджанский инвестиционный холдинг объявил открытый тендер на добровольное страхование автомобилей.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 100 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 17:00 30 ноября, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 17:00 8 декабря, в административное здание учреждения, расположенное по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Азербайджана, 6.

Предложения будут рассмотрены 9 декабря в 17:00 по указанному адресу.

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