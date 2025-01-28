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Азербайджанский институт метрологии выбирает аудитора

Азербайджанский институт метрологии выбирает аудитора 09:01
Финансы
28 января 2025 г. 09:20
Азербайджанский институт метрологии выбирает аудитора

Азербайджанский институт метрологии объявил опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, плата за участие в опросе составляет 15,5 манатов.

Претенденты могут подать свои предложения до 12 февраля по адресу: город Баку, Наримановский район, поселок Эльчина Исагзаде, улица 7-й перекресток.

Предложения будут рассмотрены 12 февраля в 15:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем данного опроса стало ООО Professional Financial Experts. Компании за свои услуги получило 2,35 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Metrologiya İnstitutu auditor seçir

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