Азербайджанский институт метрологии выбирает аудитора

Азербайджанский институт метрологии объявил опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с международными стандартами.
Как сообщает Report, плата за участие в опросе составляет 15,5 манатов.
Претенденты могут подать свои предложения до 12 февраля по адресу: город Баку, Наримановский район, поселок Эльчина Исагзаде, улица 7-й перекресток.
Предложения будут рассмотрены 12 февраля в 15:00 по указанному адресу.
В прошлом году победителем данного опроса стало ООО Professional Financial Experts. Компании за свои услуги получило 2,35 тыс. манатов.