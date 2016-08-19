Азербайджанский импорт подорожал

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В июне этого года цены на импортируемую продукцию выросли в месячном сравнении на 0,1%, импорт из стран СНГ подорожал на 0,8%, из других стран подешевел на 0,1%.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, в июне стоимость экспортных поставок выросла в месячном сравнении на 2,1%, цены на продукцию, экспортируемую в страны СНГ снизились на 0,6%, в другие страны – выросли на 2,6%.

Отметим, что в июне цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли по сравнению с маем на 0,5%, в том числе, продовольственные товары подешевели на 1,3%, непродовольственные товары подорожали на 0,3%, тарифы на оказываемые населению платные услуги остались неизменными.