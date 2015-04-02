​Азербайджанский государственный нефтяной фонд планирует вложить инвестиции в экономику Китая

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный нефтяной фонд (ГНФАР) до конца 2015 года планирует вложить в государственные ценные бумаги Китая 3 млрд. юаней (приблизительно 500 млн. долларов США).

Согласно исследованию аналитической группы Report, в настоящее время доходность 10-летних облигаций Китая составляет 1,4%, 30-летних облигаций - 2,2%.

В 1994 году в Китае курс юаня по отношению к доллару США был определен на уровне 8,28 CNY/USD. В 2006 году под воздействием поступающей в страну валютной массы и с началом ослабления доллара юань начал укрепляться по отношению к доллару и в 2014 году достиг максимальной отметки (6,00 CNY/USD). После этого начался обратный процесс и сейчас курс доллара в Китае составляет 6,25 юаней. Ослабление юаня за последний период аналитики объясняют снижением экспорта Китая в результате девальвации национальных валют многих стран. В связи с этим Китай намерен девальвировать юань, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке и защитить свою экономику.

Так, Народный банк Китая (НБК) с 5 февраля смягчил монетарную политику и сократил норму обязательных резервов на 50 пунктов до 19,50%. Несколько ранее НБК понизил процентную ставку по годовым кредитам на 40 пунктов до 5,6%, по годовым депозитам - на 25 пунктов до 2,75%. Согласно некоторым расчетам, благодаря этому решению центрального банка в экономику дополнительно поступит 600 млрд. юаней. Хотя экономисты ожидали решения о смягчении монетарной политики не ранее конца года, правительство, учитывая серьезность ситуации на мировом рынке, предприняло этот шаг раньше, чтобы застраховать местные компании от возможных проблем.

Падение производственного индекса PMI до шестимесячного минимума и инфляция на уровне 2% в 2014 году, что значительно ниже целевого показателя в 3,5%, сделало необходимым решение о понижении учетной ставки.

Отметим, что Япония, Индия и Сингапур уже приняли решение о девальвации. Японская иена упала вдвое против китайского юаня, Центральный банк Индии снизил ставки по кредитам на 25 пунктов до 7,75% годовых. Именно по этой причине глава Goldman Sachs Гэри Кон в своем выступлении на Давосском форуме отметил, что девальвация стала самым простым способом стимулирования экономического роста.

Аналитики Report считают, что, с учетом вышесказанного, Азербайджанскому государственному нефтяному фонду следует выбрать подходящее время для инвестиций в китайский юань: "В то время, как мировые центральные банки увеличивают свои валютные резервы в долларах США, вложение инвестиций в активы, выраженные в других валютах, является расточительством для страны, столкнувшейся с финансовыми трудностями".