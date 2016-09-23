Азербайджанский банк в Черногории сменил название

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Открывшийся в июне этого года в Черногории Azmont bank с азербайджанским капиталом сменил название на Nova bank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Напомним, что банк с главным офисом в Подгорице 1 марта этого года получил лицензию на осуществление деятельности со стороны Центробанка Черногории. По состоянию на 1 июля этого года уставный капитал финансовой организации составил 11,98 млн евро, совокупный капитал - 11,763 млн евро, активы - 12,135 млн евро, обязательства – 372 тыс. евро. Банк завершил первое полугодие с чистыми убытками в 217 тыс. евро.

Nova bank, являющийся 15-м по счету банком Черногории, учрежден в рамках партнерства азербайджанского инвестора проекта Azmont Investments (совместное азербайджано-черногорское предприятие) с компанией Azerbaijan Global Investments (AGI). Azmont Investments реализует проект Portonovi в поселке Кумбор Бока-Которской бухты. Комплекс расположен на территории в 26 га и включает отель One&Only, спа-центр, порт для яхт, виллы и дома, магазины и рестораны. Гостиница будет введена в эксплуатацию летом 2018 года.