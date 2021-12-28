Азербайджанский аграрный университет присоединился к программе консультаций по листингу

Азербайджанский государственный аграрный университет присоединился к программе консультаций по листингу ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), которая поощряет финансирование с рынка капитала Азербайджана и предоставляет в этом направлении бесплатные инфор

Азербайджанский государственный аграрный университет присоединился к программе консультаций по листингу ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), которая поощряет финансирование с рынка капитала Азербайджана и предоставляет в этом направлении бесплатные информационные и консультационные услуги с эмитентами.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении БФБ.

Основная цель программы - поддержать компании, которые хотят заниматься выпуском ценных бумаг, и довести их уровень до отвечающего требованиям существующих рыночных сегментов БФБ, и в привлечении финансовых средств с рынка капитала по выгодным условиям.

Компании, присоединившиеся к этой программе в качестве партнеров, имеют возможность предлагать эмитентам свои услуги на льготной основе.