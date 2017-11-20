"Азербайджанские железные дороги" увеличивают уставный капитал

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" увеличит уставный капитал на 79 915 594 маната или на 9,9%, до 885 977 554 манатов.

Об этом сообщили Report в компании.

По информации, увеличение капитала будет осуществлено в соответствии с решением Кабинета министров от 10 августа этого года. С этой целью в обращение будут выпущены 39 957 797 новых обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 маната каждая.

Андеррайтер эмиссии акций пока не известен. 22 ноября акционерное общество сделает выбор между Invest-Az, Unicapital и Capital Management.