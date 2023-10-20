"Азербайджанские железные дороги" увеличили чистую прибыль более чем в 3 раза

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) завершило 2022 год с чистой прибылью 86,156 млн манатов.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) завершило 2022 год с чистой прибылью 86,156 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества это в 3,3 раза больше, чем в 2021 году.

В конечном итоге накопленный убыток снизился на 1,9% до 4 млрд 345,349 млн манатов.

В прошлом году доходы АЖД от грузоперевозок составили 525,498 млн манатов (на 32,1% больше, чем годом ранее), доходы от строительства -20,953 млн манатов (в 2,5 раза меньше), от пассажирских перевозок- 4,826 млн манатов (в 2,6 раза больше), прочие доходы - 50,131 млн манатов (на 35,7% больше), расходы на амортизацию- 83,518 млн манатов (на 13,1 % больше), заработная плата и сопутствующие выплаты - 204,15 млн манатов (больше на 15,6%), расходы на электроэнергию, материалы и техническое обслуживание - 63,61 млн манатов (больше на 17,6%), транспортные расходы 116,357 млн манатов (на 8,1% больше).

На 1 января этого года активы АЖД составили 4 млрд 271,549 млн манатов, что на 16,9% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства акционерного общества снизились на 10,5% до 2 млрд 444,613 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 98,6% до 1 млрд 826,936 млн манатов.