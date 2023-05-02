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Азербайджанские страховщики собрали 3 млн манатов взносов с проданных за границей "Зеленых карт"

Азербайджанские страховщики собрали 3 млн манатов взносов с проданных за границей "Зеленых карт" В январе-апреле этого года страховые компании Азербайджана собрали 3,1 млн манатов страховых взносов с проданных за границей "Зеленых карт".
Финансы
2 мая 2023 г. 13:29
Азербайджанские страховщики собрали 3 млн манатов взносов с проданных за границей Зеленых карт

В январе-апреле этого года страховые компании Азербайджана собрали 3,1 млн манатов страховых взносов с проданных за границей "Зеленых карт".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов.

"Эта сумма равна общей сумме страховых взносов по "Зеленым картам", проданным в Азербайджане в течение года", - отметил он.

Решением Совета международных бюро от 21 сентября 2022 года Национальное бюро "Зеленой карты" Азербайджана получило право продавать "Зеленые карты" в Грузии и Казахстане.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sığortaçıları 4 ayda xaricdə satılmış "Yaşıl Kart"lardan 3 milyon manat sığorta haqqı yığıb

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