Азербайджанские страховщики собрали 3 млн манатов взносов с проданных за границей "Зеленых карт"

В январе-апреле этого года страховые компании Азербайджана собрали 3,1 млн манатов страховых взносов с проданных за границей "Зеленых карт".

В январе-апреле этого года страховые компании Азербайджана собрали 3,1 млн манатов страховых взносов с проданных за границей "Зеленых карт".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов.

"Эта сумма равна общей сумме страховых взносов по "Зеленым картам", проданным в Азербайджане в течение года", - отметил он.

Решением Совета международных бюро от 21 сентября 2022 года Национальное бюро "Зеленой карты" Азербайджана получило право продавать "Зеленые карты" в Грузии и Казахстане.