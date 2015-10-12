​Азербайджанские страховщики приняли участие в заседании Юго-восточной группы стран-участниц системы "Зеленая карта"

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В столице Боснии и Герцеговины Сараево состоялось 19-е региональное заседание Юго-восточной группы стран-участниц системы "Зеленая карта". Бюро обязательного страхования (БОС) впервые приняло участие в региональном заседании в качестве гостя.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро, на заседании выступил исполнительный директор БОС Эльхан Гулиев с презентацией об участии Азербайджана в системе "Зеленая карта" и текущей ситуации на рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Отметим, что в Юго-восточную группу системы "Зеленая карта" входят 12 стран - Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Кипр, Бывшая Югославская Республика Македония, Греция, Иран, Израиль, Молдова, Румыния, Сербия и Турция. После обеспечения БОС финансовых требований системы "Зеленая карта", с 1 января 2016 года Азербайджан также станет участником Юго-восточной группы.