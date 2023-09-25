Азербайджанские страховщики принимают участие в Международном страховом саммите

В Стамбуле в рамках 12-й страховой недели, организованной Страховой ассоциацией Турции, проходит Международный страховой саммит

В Стамбуле в рамках 12-й страховой недели, организованной Страховой ассоциацией Турции, проходит Международный страховой саммит.

Об этом сообщает Report со ссылкой Ассоциацию страховщиков Азербайджана.

Согласно информации, в конференции также принимает участие делегация во главе с исполнительным директором Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмаром Мирсалаевым. В ней участвуют другие соучредители Страхового объединения тюркского мира, а также ведущие специалисты мировых страховых рынков.

Международный страховой саммит посвящен актуальной теме "Риски бедствий и страхование: роль страховщиков в снижении последствий катастроф".