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Азербайджанские страховщики принимают участие в Международном страховом саммите

Азербайджанские страховщики принимают участие в Международном страховом саммите В Стамбуле в рамках 12-й страховой недели, организованной Страховой ассоциацией Турции, проходит Международный страховой саммит
Финансы
25 сентября 2023 г. 12:34
Азербайджанские страховщики принимают участие в Международном страховом саммите

В Стамбуле в рамках 12-й страховой недели, организованной Страховой ассоциацией Турции, проходит Международный страховой саммит.

Об этом сообщает Report со ссылкой Ассоциацию страховщиков Азербайджана.

Согласно информации, в конференции также принимает участие делегация во главе с исполнительным директором Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмаром Мирсалаевым. В ней участвуют другие соучредители Страхового объединения тюркского мира, а также ведущие специалисты мировых страховых рынков.

Международный страховой саммит посвящен актуальной теме "Риски бедствий и страхование: роль страховщиков в снижении последствий катастроф".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan sığortaçıları "Beynəlxalq Sığorta Zirvəsi"ndə iştirak edirlər

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