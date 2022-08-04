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Азербайджанские страховщики подготовят новый продукт

Азербайджанские страховщики подготовят новый продукт "Туроператоры и турагентства должны будут страховать гражданскую ответственность перед клиентами, покупать этот страховой продукт у страховых компаний".
Финансы
4 августа 2022 г. 12:12
Азербайджанские страховщики подготовят новый продукт

"Туроператоры и турагентства должны будут страховать гражданскую ответственность перед клиентами, покупать этот страховой продукт у страховых компаний".

Об этом Report сообщил заведующий отделом политики и стратегии туризма Государственного агентства по туризму Мухаммед Мурадов.

"Они также должны будут предоставлять информацию о страховании гражданской ответственности в туристическом реестре. После утверждения правил страхования гражданской ответственности страховые компании приступят к разработке данного продукта, договоры по данному продукту будут заключаться с туроператорами и турагентствами, а также с гражданами. Это будет происходить прозрачно. Каждый член общества сможет просмотреть реестр и получить соответствующую информацию", - отметил он.

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