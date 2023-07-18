О нас

Азербайджанские страховщики изучают российский опыт единой системы оценки в страховании

Азербайджанские страховщики изучают российский опыт единой системы оценки в страховании Делегация из представителей Ассоциации страховщиков Азербайджана, Бюро обязательного страхования и ряда страховых компаний находится с визитом в российской столице Москве.
Финансы
18 июля 2023 г. 20:42
Азербайджанские страховщики изучают российский опыт единой системы оценки в страховании

Делегация из представителей Ассоциации страховщиков Азербайджана, Бюро обязательного страхования и ряда страховых компаний находится с визитом в российской столице Москве.

Как сообщает Report, в рамках визита состоялась встреча азербайджанских страховщиков с представителями Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков.

На встрече был представлен российский опыт единого регулирования и единой системы оценки в страховании и изучена возможность использования этого опыта в Азербайджане. Стороны также обсудили новые приоритеты в области обмена опытом между двумя странами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın yerli sığortaçıları vahid qiymətləndirmə ilə bağlı Rusiya təcrübəsini öyrənir

Экслюзивные новости

Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi