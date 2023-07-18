Азербайджанские страховщики изучают российский опыт единой системы оценки в страховании

Делегация из представителей Ассоциации страховщиков Азербайджана, Бюро обязательного страхования и ряда страховых компаний находится с визитом в российской столице Москве.

Делегация из представителей Ассоциации страховщиков Азербайджана, Бюро обязательного страхования и ряда страховых компаний находится с визитом в российской столице Москве.

Как сообщает Report, в рамках визита состоялась встреча азербайджанских страховщиков с представителями Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков.

На встрече был представлен российский опыт единого регулирования и единой системы оценки в страховании и изучена возможность использования этого опыта в Азербайджане. Стороны также обсудили новые приоритеты в области обмена опытом между двумя странами.

