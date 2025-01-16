Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты с госгарантией на сумму около 550 млн манатов

До настоящего времени предпринимателям Азербайджана были предоставлены льготные кредиты на сумму около 550 млн манатов под гарантию Фонда ипотеки и кредитных гарантий, из которых 118,6 млн манатов приходится на 2024 год.

До настоящего времени предпринимателям Азербайджана были предоставлены льготные кредиты на сумму около 550 млн манатов под гарантию Фонда ипотеки и кредитных гарантий, из которых 118,6 млн манатов приходится на 2024 год.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, механизм предоставления гарантий по кредитам в манатах и субсидий на их проценты был впервые внедрен в стране указом президента от 29 ноября 2017 года.

С 2018 по 2024 годы Фонд выделил 47,4 млн манатов на субсидирование процентных ставок по кредитам, что позволило снизить среднюю ставку с 14,4% до 6,2%. Эти средства были предоставлены за счет государственного бюджета, чтобы облегчить доступ предпринимателей к финансированию и снизить их долговую нагрузку.

Основные направления использования гарантированных кредитов включают туризм, общественное питание, торговлю, строительство, сельское хозяйство, промышленность, производство и переработку пищевой продукции, а также изготовление машин и оборудования. Реализация проектов, поддержанных за счет этих кредитов, предусматривает создание более 6,5 тысяч новых рабочих мест.