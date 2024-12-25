Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на сумму более 540 млн манатов

До настоящего времени предпринимателям Азербайджана предоставлены льготные кредиты на сумму более 540 млн манатов под гарантию Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

До настоящего времени предпринимателям Азербайджана предоставлены льготные кредиты на сумму более 540 млн манатов под гарантию Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента кредитных гарантий фонда Эльшан Керимов на семинаре "Жилищное финансирование и инструменты поддержки предпринимательства".

По его словам, госгарантии выданы на часть кредитов в размере 282,2 млн манатов.

"Кредиты выделяются на различные сферы, включая строительство и обрабатывающую промышленность", - подчеркнул представитель фонда.