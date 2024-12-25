О нас

Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на сумму более 540 млн манатов

Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на сумму более 540 млн манатов До настоящего времени предпринимателям Азербайджана предоставлены льготные кредиты на сумму более 540 млн манатов под гарантию Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.
Финансы
25 декабря 2024 г. 13:45
Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на сумму более 540 млн манатов

До настоящего времени предпринимателям Азербайджана предоставлены льготные кредиты на сумму более 540 млн манатов под гарантию Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента кредитных гарантий фонда Эльшан Керимов на семинаре "Жилищное финансирование и инструменты поддержки предпринимательства".

По его словам, госгарантии выданы на часть кредитов в размере 282,2 млн манатов.

"Кредиты выделяются на различные сферы, включая строительство и обрабатывающую промышленность", - подчеркнул представитель фонда.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarları dövlət zəmanəti ilə 540 milyon manatdan çox güzəştli kredit alıb

Другие новости из категории

В Азербайджане за 11 месяцев по гослинии выданы ипотечные кредиты на 396 млн манатов
В Азербайджане за 11 месяцев по гослинии выданы ипотечные кредиты на 396 млн манатов
25 декабря 2024 г. 12:16
Просроченные кредиты банков в Азербайджане выросли за 11 месяцев на 13%
Просроченные кредиты банков в Азербайджане выросли за 11 месяцев на 13%
25 декабря 2024 г. 12:03
Более 70% квартир MİDA приобретены за счет льготной ипотеки
Более 70% квартир MİDA приобретены за счет льготной ипотеки
25 декабря 2024 г. 11:55
Активы банковского сектора Азербайджана выросли почти на 9%
Активы банковского сектора Азербайджана выросли почти на 9%
25 декабря 2024 г. 11:37
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 3%
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 3%
25 декабря 2024 г. 11:32
Обнародовано число страховых договоров, заключенных по линии ИКГФ
Обнародовано число страховых договоров, заключенных по линии ИКГФ
25 декабря 2024 г. 10:57
ИКГФ произвел процентные выплаты инвесторам на сумму около 279 млн манатов
ИКГФ произвел процентные выплаты инвесторам на сумму около 279 млн манатов
25 декабря 2024 г. 10:55
Делегация Нацбанка Узбекистана ознакомилась с системой надзора за НБКО Азербайджана
ФотоДелегация Нацбанка Узбекистана ознакомилась с системой надзора за НБКО Азербайджана
25 декабря 2024 г. 10:50
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2024)
25 декабря 2024 г. 09:24
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.12.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.12.2024)
25 декабря 2024 г. 09:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi