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Предприниматели в Азербайджане получили льготные кредиты на сумму более 3 млрд манатов

Предприниматели в Азербайджане получили льготные кредиты на сумму более 3 млрд манатов Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на сумму более 3 млрд манатов
Финансы
23 июля 2025 г. 14:20
Предприниматели в Азербайджане получили льготные кредиты на сумму более 3 млрд манатов

Фонд развития бизнеса Азербайджана за период деятельности предоставил более 54 тысячам предпринимателям в республике льготные кредиты на общую сумму 3,4 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил ведущий специалист Фонда Орхан Гюлалиев.

По его словам, с начала 2025 года 2 371 предпринимателю предоставлены льготные кредиты на сумму 126 млн манатов.

"Льготные кредиты предоставляются субъектам предпринимательства по ставке до 5% годовых посредством банков, небанковских кредитных организаций и кредитных союзов", - добавил представитель Фонда.

Фонд развития бизнеса Азербайджана создан на основании указа президента Ильхама Алиева в 2021 году путем объединения Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики и ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sahibkarları indiyə qədər 3 milyard manatdan çox güzəştli kredit alıb

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