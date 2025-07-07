Азербайджанские предприниматели получили 588 млн манатов льготных кредитов под государственные гарантии

15:46

В первом полугодии 2025 года азербайджанским предпринимателям на льготных условиях было выдано кредитов на сумму 38,2 млн манатов под гарантию Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКРФ).

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, общая сумма льготных кредитов, выданных предпринимателям под гарантии ИКГФ до сих пор, составила около 587,9 млн манатов.

На сегодняшний день средний срок гарантированных в рамках механизма кредитов составляет 28 месяцев, фактическая процентная ставка по кредитам, подлежащая уплате предпринимателями за счет субсидирования Фондом части процентов, начисленных по предпринимательским кредитам, - 6,2%, а размер кредита, выдаваемого одному предпринимателю, - от 30 тыс. до 5 млн манатов.

В рамках проектов, финансируемых посредством кредитов, выдаваемых предпринимателям за счет гарантии Фонда и субсидирования процентов, планируется создать 5 700 новых рабочих мест.