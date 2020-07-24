Азербайджанские НКО получили более 8 млн манатов прибыли

Небанковские кредитные организации Азербайджана (НКО) завершили I полугодие текущего года с чистой прибылью 8,3 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно информации, операционные доходы НКО за 6 месяцев составили 41,4 млн манатов, операционные расходы - 25,6 млн манатов, отчисления на специальные резервы - 5,9 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль - 1,5 млн манатов.
Активы НКО на 1 июля этого года составили 334,5 млн манатов, из которых 236,1 млн манатов – выданные клиентам чистые кредиты. На конец марта НКО имели обязательства на 195,7 млн манатов, балансовый капитал - 138,8 млн манатов.