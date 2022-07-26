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Азербайджанские НКО получили более 14 млн чистой прибыли

Азербайджанские НКО получили более 14 млн чистой прибыли Небанковские кредитные организации Азербайджана (НКО) завершили первую половину текущего года с чистой прибылью в размере 13,9 млн манатов, хотя аналогичный период прошлого года они завершили с чистым убытком в размере 0,7 млн манатов.
Финансы
26 июля 2022 г. 16:59
Азербайджанские НКО получили более 14 млн чистой прибыли

Небанковские кредитные организации Азербайджана (НКО) завершили первую половину текущего года с чистой прибылью в размере 13,9 млн манатов, хотя аналогичный период прошлого года они завершили с чистым убытком в размере 0,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, в январе-июне доходы НКО составили 53,2 млн манатов (на 35% больше в годовом сравнении), расходы – 36,5 млн манатов (на 29,4% больше), отчисления на специальные резервы - 2 млн манатов (на 82% меньше), непредвиденные доходы - 0,3 млн манатов (годом ранее не было), выплаты по налогу на прибыль – 1,1 млн манатов (на 37,5% больше).

На 1 июля текущего года активы НКО составили 440,2 млн манатов, что на 32,8% больше в годовом сравнении. Из них 328,6 млн манатов составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 36,6%.

За отчетный период обязательства НКО выросли на 32,6%, до 253,3 млн манатов, балансовый капитал - на 33%, до 186,9 млн манатов.

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