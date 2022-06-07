Азербайджанские инвестиции в экономику Москвы выросли почти в 4 раза

Накопленный объем инвестиций Азербайджана в экономику Москвы за пять лет вырос почти в 4 раза.

Накопленный объем инвестиций Азербайджана в экономику Москвы за пять лет вырос почти в 4 раза.

Как передает report, об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Москву со странами СНГ традиционно связывают тесные торгово-экономические отношения, Азербайджан является одним из ключевых партнеров столицы. По данным Центрального банка России, накопленный объем инвестиций из этой страны в Москву на 1 октября 2021 года составил 467 млн долларов США. За пять лет вложения выросли в 3,8 раза, за год – с октября 2020 по сентябрь 2021 года – на 15,6%. В основном азербайджанский бизнес вкладывает средства в химическую отрасль и недвижимость", – рассказал В.Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

В целом в 2021 году товарооборот между Москвой и Азербайджаном превысил 999 млн долларов США, что на 11,8% больше, чем в 2020 году. В январе этого года показатель увеличился на 44,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил почти 85 млн долларов США.

"Объем экспорта Москвы в Азербайджан в 2021 году превысил 424 млн долларов США – это на 6,6% больше, чем годом ранее. Объем импорта увеличился на 16% относительно 2020 года и составил около 575 млн долларов США», – рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, слова которого также приводятся в сообщении.