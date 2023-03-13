Азербайджанские финансисты посадят 1 млн деревьев в честь Гейдара Алиева

В рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, Центральный банк Азербайджана (ЦБА), "Ассоциация банков Азербайджана", "Ассоциация страховщ

В рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, Центральный банк Азербайджана (ЦБА), "Ассоциация банков Азербайджана", "Ассоциация страховщиков Азербайджана", "Ассоциация микрофинансирования Азербайджана", "Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана" и "Ассоциация Fintex Азербайджана" подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Меморандум предусматривает посадку по 100 000 деревьев в год в течение 10 лет, начиная с 2023 года. Таким образом, в общей сложности с участием сторон высадят 1 млн деревьев.