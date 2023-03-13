О нас

Азербайджанские финансисты посадят 1 млн деревьев в честь Гейдара Алиева

Азербайджанские финансисты посадят 1 млн деревьев в честь Гейдара Алиева В рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, Центральный банк Азербайджана (ЦБА), "Ассоциация банков Азербайджана", "Ассоциация страховщ
Финансы
13 марта 2023 г. 16:36
Азербайджанские финансисты посадят 1 млн деревьев в честь Гейдара Алиева

В рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, Центральный банк Азербайджана (ЦБА), "Ассоциация банков Азербайджана", "Ассоциация страховщиков Азербайджана", "Ассоциация микрофинансирования Азербайджана", "Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана" и "Ассоциация Fintex Азербайджана" подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Меморандум предусматривает посадку по 100 000 деревьев в год в течение 10 лет, начиная с 2023 года. Таким образом, в общей сложности с участием сторон высадят 1 млн деревьев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani financial organizations to plant 1 million trees to honor Heydar Aliyev's memory
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan maliyyəçiləri Heydər Əliyevin şərəfinə 1 milyon ağac əkəcək

Самое важное

Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Германию
13 марта 2023 г. 14:45
Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение
Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение
13 марта 2023 г. 12:48
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
13 марта 2023 г. 11:20
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе
12 марта 2023 г. 22:07
Хикмет Гаджиев: Армения не хочет заключения мирного договора и пытается выиграть время
Хикмет Гаджиев: Армения не хочет заключения мирного договора и пытается выиграть время
12 марта 2023 г. 21:26
Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт
Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт
11 марта 2023 г. 19:56
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
11 марта 2023 г. 15:01
Ильхам Алиев встретился с президентом Болгарии в формате видеоконференции 
ФотоИльхам Алиев встретился с президентом Болгарии в формате видеоконференции 
11 марта 2023 г. 13:40
Министр: Азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для пресечения любой провокации
Министр: Азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для пресечения любой провокации
11 марта 2023 г. 11:07
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций
10 марта 2023 г. 19:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi