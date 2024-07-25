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Азербайджанские банкиры обсудили возможности развития сектора

Азербайджанские банкиры обсудили возможности развития сектора Возможности развития банковского сектора обсуждены в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Финансы
25 июля 2024 г. 12:24
Азербайджанские банкиры обсудили возможности развития сектора

Возможности развития банковского сектора обсуждены в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Кязимов на своей странице в соцсети "Х".

"Мы встретились с руководителями банков, входящих в состав Президиума Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана“, обменялись мнениями о нынешнем положении банковского сектора, предстоящих задачах, а также возможностях развития отрасли, обсудили показатели за II квартал, последние макроэкономические тенденции и другие важные вопросы повестки дня", - говорится в публикации.

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