Азербайджанские банки завершили первый квартал с чистой прибылью в 123 млн манатов

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Совокупные активы коммерческих банков Азербайджана на 1 апреля 2017 года составили 29 980,1 млн манатов, что на 4,6% меньше, чем в начале года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками (ПНФР).

Выданные клиентам кредиты составили 15 053,1 манатов или 50,2% банковских активов. Кредитный портфель банков сократился на 5,5% в первом квартале года.

За этот период общие обязательства банков сократились на 7,8% - до 27 219,9 млн манатов, депозитный портфель – на 3,4%, составив 15 844,7 млн манатов. Из них 6 889,2 млн манатов пришлось на депозиты физических, 8955,5 млн манатов – юридических лиц. С начала года вклады населения сократились на 7,3%, средства компаний – 0,25%.

За январь-март обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 49,4% - до 857,4 млн манатов.

За отчетный период балансовый капитал кредитных организаций увеличился на 44,6% и достиг 2 760,2 млн манатов.

В первом квартале процентные доходы банков составили 512,9 млн манатов, процентные расходы - 253,7 млн манатов, непроцентные доходы - 272 млн манатов, непроцентные расходы - 221 млн манатов. В конечном итоге чистая операционная прибыль банковского сектора составила 310,2 млн манатов.

Банки направили на создание специальных резервов на покрытие убытков по активам 180,7 млн манатов, доходы сектора от других источников составили 2,7 млн манатов, налог на прибыль – 8,7 млн манатов. Таким образом, банковский сектор Азербайджана завершил первые 3 месяца с чистой прибылью в 123,4 млн манатов.