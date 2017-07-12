Азербайджанские банки завершили первые пять месяцев года с чистой прибылью в 178 млн манатов

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Совокупные активы коммерческих банков Азербайджана на 1 июня 2017 года составили 30 101,1 млн манатов, что на 4,3% меньше, чем в начале года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками (ПНФР).

Выданные клиентам кредиты составили 14 378,6 млн манатов или 47,8% банковских активов. Кредитный портфель банков сократился на 9,8% в первые пять месяцев года.

За этот период общие обязательства банков сократились на 7,4% - до 27 342,2 млн манатов, депозитный портфель вырос на 1,5%, составив 16 651,3 млн манатов. Из них 6 820,1 млн манатов пришлось на депозиты физических, 9 831,1,4 млн манатов – юридических лиц. С начала года вклады населения сократились на 8,2%, средства компаний увеличились на 9,5%.

За январь-май обязательства банков перед Центробанком Азербайджана сократились на 59,7% - до 683,3 млн манатов.

За отчетный период балансовый капитал кредитных организаций увеличился на 44,5% и достиг 2 758,8 млн манатов.

За пять месяцев процентные доходы банков составили 839,7 млн манатов, процентные расходы – 407,5 млн манатов, непроцентные доходы - 408,3 млн манатов, непроцентные расходы – 403,8 млн манатов. В конечном итоге чистая операционная прибыль банковского сектора составила 436,7 млн манатов.

Банки направили на создание специальных резервов на покрытие убытков по активам 248,6 млн манатов, доходы сектора от других источников составили 2,6 млн манатов, налог на прибыль – 12,5 млн манатов. Таким образом, банковский сектор Азербайджана завершил первые 5 месяцев с чистой прибылью в 178,2 млн манатов.