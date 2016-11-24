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    Азербайджанские банки завершат капитализацию к концу года

    Об этом заявил председатель Совета директоров ПНФР Руфат Асланлы

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Программа капитализации завершена. Некоторые банки взяли на себя обязательство завершить капитализацию к концу года. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы на проходящем в Баку банковском форуме.

    "Проведена диагностика банков, выявлены банки с недостаточным капиталом", - добавил Р.Асланлы.

    Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить достаточное финансирование Азербайджанского фонда страхования вкладов. 

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