Азербайджанские банки завершат капитализацию к концу года

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Программа капитализации завершена. Некоторые банки взяли на себя обязательство завершить капитализацию к концу года. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы на проходящем в Баку банковском форуме.

"Проведена диагностика банков, выявлены банки с недостаточным капиталом", - добавил Р.Асланлы.

Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить достаточное финансирование Азербайджанского фонда страхования вкладов.