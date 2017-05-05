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    Азербайджанские банки заменяют филиалы на отделения

    С начала года персонал банков сократился на 635 человек© Report

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Число филиалов 32 коммерческих банков Азербайджана по итогам первого квартала составило 561, что на 8 единиц меньше показателя на начало года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

    В то же время в январе-марте число банковских отделений увеличилось на 6 единиц – до 137.

    За отчетный период количество банкоматов увеличилось на 10 единиц – до 2 471. Персонал банковского сектора сократился на 635 человек – до 16 312. Число работников небанковских кредитных организаций в свою очередь выросло на 69 человек – до 2 726. 

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