Азербайджанские банки заменяют филиалы на отделения

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Число филиалов 32 коммерческих банков Азербайджана по итогам первого квартала составило 561, что на 8 единиц меньше показателя на начало года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

В то же время в январе-марте число банковских отделений увеличилось на 6 единиц – до 137.

За отчетный период количество банкоматов увеличилось на 10 единиц – до 2 471. Персонал банковского сектора сократился на 635 человек – до 16 312. Число работников небанковских кредитных организаций в свою очередь выросло на 69 человек – до 2 726.