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Азербайджанские банки заключили 2 313 сделок через платформу Bloomberg в этом году

Азербайджанские банки заключили 2 313 сделок через платформу Bloomberg в этом году 09:42
Финансы
28 декабря 2023 г. 10:10
Азербайджанские банки заключили 2 313 сделок через платформу Bloomberg в этом году

В январе-ноябре 2023 года азербайджанские банки через платформу в торговой системе Bloomberg заключили 2 313 необеспеченных сделок в национальной валюте на сумму 27,4 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год.

"За этот период на рынке межбанковских РЕПО было заключено 1 215 сделок на сумму 4,5 млрд манатов. Проведенные реформы позволили банкам более эффективно управлять ликвидностью, повысить активность на межбанковском рынке и положительно повлиять на формирование кривой доходности", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları 11 ayda “Blomberg” platformasında 2 313 əqd bağlayıb

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