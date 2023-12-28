Азербайджанские банки заключили 2 313 сделок через платформу Bloomberg в этом году

09:42

В январе-ноябре 2023 года азербайджанские банки через платформу в торговой системе Bloomberg заключили 2 313 необеспеченных сделок в национальной валюте на сумму 27,4 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год.

"За этот период на рынке межбанковских РЕПО было заключено 1 215 сделок на сумму 4,5 млрд манатов. Проведенные реформы позволили банкам более эффективно управлять ликвидностью, повысить активность на межбанковском рынке и положительно повлиять на формирование кривой доходности", - говорится в заявлении.