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Азербайджанские банки в прошлом году наторговали наличной инвалютой на 5 млрд долларов

Азербайджанские банки в прошлом году наторговали наличной инвалютой на 5 млрд долларов В 2022 году объем операций на рынке наличной иностранной валюты вырос на 27% по сравнению с 2021 годом и составила 5,1 млрд долларов США.
Финансы
16 февраля 2023 г. 11:57
Азербайджанские банки в прошлом году наторговали наличной инвалютой на 5 млрд долларов

В 2022 году объем операций на рынке наличной иностранной валюты вырос на 27% по сравнению с 2021 годом и составил 5,1 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Сообщается, что 85,7% из них составили операции в долларах США. Начиная с апреля прошлого года чистые продажи иностранной валюты снизились в 5 раз по сравнению с предыдущим годом за счет того, что покупки иностранной валюты превысили продажи.

За год стоимость операций на рынке безналичной валюты выросла на 13,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 31,7 млрд долларов США. 83,4% безналичных валютных операций совершено в долларах США, а 16,6% - в других валютах. 28,6% валютных операций было совершено на межбанковском валютном рынке, а 71,4% - на внутрибанковском валютном рынке.

За отчетный период объем операций на МВР вырос на 9,6% - до эквивалента 9 млрд долларов США. 99,1% операций в этом сегменте осуществлялось в долларах США. Объем валютных операций на ВБВР составил 22,6 млрд долларов, что на 15,8% больше, чем в прошлом году. 77,1% транзакций были совершены в долларах США. 93,2% валютных операций в ВБВР приходится на валютные операции с юридическими лицами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları ötən il 5 milyard dollarlıq nağd xarici valyuta alıb-satıb

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