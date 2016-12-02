Азербайджанские банки в октябре увеличили чистые продажи доллара

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В октябре текущего года в рамках операций по купле-продаже наличной иностранной валюты чистые продажи доллара США населению коммерческими банками Азербайджана составили 94,54 млн. долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Напомним, что в сентябре эта цифра составила 65,668 млн. долларов, в октябре - 327,995 млн. долларов. За 10 месяцев этого года банки продали населению 375,539 млн. долларов в чистом выражении.

Аналитическая группа Report считает, что банки стали чистыми продавцами наличной иностранной валюты в связи с ослаблением азербайджанского маната по отношению к доллару в течение последних нескольких месяцев, а также падением нефтяных цен.

Отметим, что начавшийся во второй половине 2014 года глобальный экономический кризис привел к тому, что валютные резервы Центробанка сократились с рекордного показателя в июле 2014 года (15 193,4 млн. долларов) на 11 182,4 млн. долларов или 73,6% и на 1 декабря 2016 года составили 4 011 млн. долларов.