Азербайджанские банки в III квартале ужесточили условия оплаты картами в рассрочку

Азербайджанские банки в III квартале текущего года ужесточили условия выдачи кредитов посредством карт рассрочки.

Азербайджанские банки в III квартале текущего года ужесточили условия выдачи кредитов посредством карт рассрочки.

Как сообщает Report, об этом говорится в опросе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по кредитной деятельности.

Согласно документу, в указанном периоде наблюдалось смягчение условий кредитования для владельцев зарплатных карт, которое продолжится и в IV квартале. В то же время правила кредитования посредством карт рассрочки не изменятся.

Согласно результатам опроса, на фоне роста процентных ставок спрос на потребительские кредиты незначительно сократился, в основном, за счет сокращения кредитования посредством кредитных карт. Банки прогнозируют рост спроса в указанном сегменте в следующем квартале года.