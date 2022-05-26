Азербайджанские банки в I квартале наторговали валютой на 1,2 млрд долларов

В I квартале текущего года курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам сформировался в соответствии с соотношением спроса и предложения на валютном рынке.

В I квартале текущего года курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам сформировался в соответствии с соотношением спроса и предложения на валютном рынке.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В I квартале объем операций на рынке безналичной валюты увеличился на 25,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 7,4 млрд в долларовом эквиваленте. 86,9% безналичных валютных операций осуществлялось в долларах США, 13,1% - в других валютах. 30,1% валютных операций осуществлялось на межбанковском валютном рынке (МВР), а 69,9% - на внутрибанковском валютном рынке (ВБВР).

За этот период 99,6% операций на МВР осуществлялось в долларах США, 0,4% - в евро. Оборот по валютным операциям на рынке сформировался в основном за счет операций на платформе Bloomberg.

Сумма валютных операций на ВБВР составила 5,2 млрд в долларовом эквиваленте, из которых 81,2% составили операции в долларах США, 93,9% пришлось на валютные операции с юридическими лицами. Стоимость операций по купле-продаже наличной иностранной валюты банками снизилась на 12,5% в годовом сравнении и составила 1,2 млрд в долларовом эквиваленте. Из них 89,7% составили операции в долларах США.

В условиях ослабления ограничений, связанных с пандемией, чистые продажи наличной иностранной валюты выросли на 66,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с ростом общей экономической активности.