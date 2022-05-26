О нас

Азербайджанские банки в I квартале наторговали валютой на 1,2 млрд долларов

Азербайджанские банки в I квартале наторговали валютой на 1,2 млрд долларов В I квартале текущего года курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам сформировался в соответствии с соотношением спроса и предложения на валютном рынке.
Финансы
26 мая 2022 г. 10:06
Азербайджанские банки в I квартале наторговали валютой на 1,2 млрд долларов

В I квартале текущего года курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам сформировался в соответствии с соотношением спроса и предложения на валютном рынке.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В I квартале объем операций на рынке безналичной валюты увеличился на 25,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 7,4 млрд в долларовом эквиваленте. 86,9% безналичных валютных операций осуществлялось в долларах США, 13,1% - в других валютах. 30,1% валютных операций осуществлялось на межбанковском валютном рынке (МВР), а 69,9% - на внутрибанковском валютном рынке (ВБВР).

За этот период 99,6% операций на МВР осуществлялось в долларах США, 0,4% - в евро. Оборот по валютным операциям на рынке сформировался в основном за счет операций на платформе Bloomberg.

Сумма валютных операций на ВБВР составила 5,2 млрд в долларовом эквиваленте, из которых 81,2% составили операции в долларах США, 93,9% пришлось на валютные операции с юридическими лицами. Стоимость операций по купле-продаже наличной иностранной валюты банками снизилась на 12,5% в годовом сравнении и составила 1,2 млрд в долларовом эквиваленте. Из них 89,7% составили операции в долларах США.

В условиях ослабления ограничений, связанных с пандемией, чистые продажи наличной иностранной валюты выросли на 66,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с ростом общей экономической активности.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları I rübdə 1,2 milyard dollarlıq nağd xarici valyuta alıb-satıb

Другие новости из категории

В Азербайджане выявлено около 1 600 человек, работающих без трудового договора
В Азербайджане выявлено около 1 600 человек, работающих без трудового договора
26 мая 2022 г. 12:04
Центробанк России снизил ключевую ставку до 11%
Центробанк России снизил ключевую ставку до 11%
26 мая 2022 г. 11:42
Кредитный союз Refinance завершил прошлый год с прибылью
Кредитный союз Refinance завершил прошлый год с прибылью
26 мая 2022 г. 11:13
Финансовый кредитный союз завершил прошлый год с убытком
"Финансовый кредитный союз" завершил прошлый год с убытком
26 мая 2022 г. 10:47
Цена на золото упала на укреплении доллара
Цена на золото упала на укреплении доллара
26 мая 2022 г. 10:29
Евросоюз заморозил активы Центробанка России на 23 млрд евро
Евросоюз заморозил активы Центробанка России на 23 млрд евро
26 мая 2022 г. 09:36
Finex Kredit завершил прошлый год с убытком
Finex Kredit завершил прошлый год с убытком
26 мая 2022 г. 09:33
Денежные переводы в Азербайджан из-за рубежа сократились на 7%
Денежные переводы в Азербайджан из-за рубежа сократились на 7%
26 мая 2022 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2022)
26 мая 2022 г. 09:20
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (26.05.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (26.05.2022)
26 мая 2022 г. 09:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi