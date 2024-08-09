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Азербайджанские банки увеличили маржу прибыли по валютному обмену на 3%

Азербайджанские банки увеличили маржу прибыли по валютному обмену на 3%
Финансы
9 августа 2024 г. 11:19
Азербайджанские банки увеличили маржу прибыли по валютному обмену на 3%

В первой половине этого года азербайджанские банки покупали доллар США в среднем по 1,6950 маната и продавали по 1,7021 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана.

Таким образом, банки получили прибыль в размере 71 гяпик с купли-продажи каждых 100 долларов. Это на 2,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Напомним, что год назад банки покупали доллар по 1,6955 маната и продавали по 1,7024 маната, получая при этом прибыль в размере 69 гяпиков с купли-продажи каждых 100 долларов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları valyuta mübadiləsi üzrə gəlir marjasını 3 % artırıblar

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