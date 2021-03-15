Азербайджанские банки увеличили капитал на 132 млн манатов

С целью поддержки кредитования были продолжены меры по оздоровлению и капитализации банковского сектора

В 2020 году процесс реструктуризации банков в Азербайджане продолжился в соответствии со "Стратегической дорожной картой по развитию финансовых услуг".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно отчету, в настоящее время адекватность капитала сектора превышает минимальный регулятивный спрос более чем в 2 раза.

С целью поддержки кредитования были продолжены меры по оздоровлению и капитализации банковского сектора. В прошлом году банки увеличили уставный капитал на 131,7 млн манатов.