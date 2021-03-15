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Азербайджанские банки увеличили капитал на 132 млн манатов

Азербайджанские банки увеличили капитал на 132 млн манатов С целью поддержки кредитования были продолжены меры по оздоровлению и капитализации банковского сектора
Финансы
15 марта 2021 г. 10:26
Азербайджанские банки увеличили капитал на 132 млн манатов
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В 2020 году процесс реструктуризации банков в Азербайджане продолжился в соответствии со "Стратегической дорожной картой по развитию финансовых услуг".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно отчету, в настоящее время адекватность капитала сектора превышает минимальный регулятивный спрос более чем в 2 раза.

С целью поддержки кредитования были продолжены меры по оздоровлению и капитализации банковского сектора. В прошлом году банки увеличили уставный капитал на 131,7 млн манатов.

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Версия на английском языке AZN132 million invested in Azerbaijan-based banks in 2020
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarına ötən il 132 milyon manat kapital qoyulub

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