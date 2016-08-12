​Азербайджанские банки сократили чистые продажи доллара в 78 раз

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Объем валютного рынка в Азербайджане в первом полугодии этого года резко сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом говорится в обзоре денежной политики за первое полугодие Центробанка Азербайджана.

Так, за отчетный период объем валютных операций с долларом США сократился в 2,9 раз, с евро - в 2,8 раз. На валютном рынке 79% всех операций были совершены в американской валюте, 21% - в других инвалютах.

Снижение объемов наблюдается и на наличном сегменте валютного рынка. В январе-июне текущего года объем чистых продаж коммерческими банками наличного доллара сократился в 73 раза, составив 78 млн. долларов, объем операций с евро сократился в 4,4 раза – до 100 млн. евро.

"Снижение объемов валютного рынка за отчетный период связано с факторами спроса и предложения. Сокращение импорта товаров и услуг, а также замедление долларизации снизило спрос на иностранную валюту. В 2016 году Центробанк применил операционные рамки в соответствии с новым курсовым режимом", - говорится в документе.

"В первом полугодии ЦБА свел к минимуму участие на валютном рынке. Совместно с Госнефтефондом было проведено 63 валютных аукциона, на 28 из них спрос превысил предложение, на 35 – полностью удовлетворен. Валютный рынок нормально функционировал и в те дни, когда валютные аукционы не проводились. За отчетный период наблюдается рост интереса к внеаукционным операциям купли-продажи на межбанковском валютном рынке страны. Применение нового курсового режима позволило сэкономить резервы ЦБА", - заявили в Центробанке.