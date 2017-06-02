Азербайджанские банки сократили 733 работника в этом году

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Число филиалов 32 коммерческих банков Азербайджана на 1 мая 2017 года составило 560, что на 9 единиц меньше показателя на начало года. В апреле закрылся 1 филиал.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

В то же время в январе-апреле число банковских отделений увеличилось на 9 единиц – до 140, из них в апреле – на 3 единицы. За отчетный период количество банкоматов увеличилось на 32 единицы – до 2 493 (в апреле – 22 единицы).

Персонал банковского сектора сократился на 733 человека или 4,3% – до 16 214. Только в апреле число работников сектора сократилось на 0,6% или 98 человек.