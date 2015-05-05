​Азербайджанские банки снижают процентные ставки по депозитам - ОБЗОР

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В последнее время в банковском секторе Азербайджана наблюдаются серьезные изменения в доходности по вкладам. Так, если ранее банки устанавливали единую процентную ставку по депозитам в местной и иностранной валюте, после февральской 34%-ной девальвации маната они начали постепенно удешевлять вклады в иностранной валюте.

Агентство Report по итогам первоначальных наблюдений на рынке выявило, что сегодня в банковском секторе Азербайджана размер процентной ставки по вкладам, выплачиваемой ведущими банками страны, в зависимости от срока вкладов меняется следующим образом:

Банки Процентная ставка по депозитам в USD Процентная ставка по депозитам в AZN Access Bank 3-6 12-15 AFB Bank 3,5-6,5 4-7 AG Bank 4-8,5 1-13,5 Bank of Baku 6-8 3-13 Bank Respublika 7-8 6,5-13,5 Unibank 2,5-10 14-17 Xalq Bank 1,5-6 1,5-6 YapıKredi Bank Azerbaijan 2-5 12

Интересно, что процентная ставка по вкладам в манатах превысила даже установленную Фондом страхования вкладов максимальную отметку (12% годовых). Это связано с дефицитом манатов на финансовых рынках страны. Большинство физических лиц конвертировали свои вклады в иностранную валюту. Если до девальвации серьезных различий в процентных ставках по вкладам в манатах и иностранной валюте не было, то, как видно из таблицы, на сегодняшний день банки значительно снизили доходность по вкладам в иностранной валюте.

По мнению аналитической группы Report, подобная ситуация на рынке связана с тем, что на нынешнем этапе потребность коммерческих банков во вкладах в иностранной валюте невысока. Это связано со снижением спроса клиентов на кредиты в иностранной валюте и нежеланием банков выдавать кредиты в манатах на фоне предполагаемой очередной волны девальвации. То есть банки не рискуют конвертировать иностранную валюту и выдавать кредиты в национальной валюте.

В результате создавшаяся ситуация наносит серьезный урон деятельности банков. Потому что основные доходы банков Азербайджана формируются именно за счет кредитования. Однако население и корпоративные клиенты проявляют интерес, в основном, к манатному кредитованию, банки же заинтересованы в размещении депозитной базы в иностранной валюте.

Аналитики Report прогнозируют сохранение нынешней ситуации до конца года: финансовая система не меняется, а повышения цен на нефть недостаточно для изменения чьего-либо решения.