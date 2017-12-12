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    Азербайджанские банки смогут покупать государственные ценные бумаги без посредников

    © Report

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается предоставить банкам возможность покупать государственные ценные бумаги, в том числе ноты Центробанка, без посредничества инвестиционных компаний.

    Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался в конце прошлого месяца на встрече в Палате надзора за финансовыми рынками (ПНФР) с участием представителей банков, Национального депозитарного центра (НДЦ), Бакинской фондовой биржи (БФБ) и Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

    В этой связи могут быть внесены поправки в закон "О рынке ценных бумаг" и Гражданский кодекс. Цель состоит в повышении роли банков в развитии рынка капитала.

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