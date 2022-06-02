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Азербайджанские банки провели переговоры с МВФ

Азербайджанские банки провели переговоры с МВФ Между банками-членами Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и миссией Международного валютного фонда (МВФ) “Article IV” состоялась встреча.
Финансы
2 июня 2022 г. 16:32
Азербайджанские банки провели переговоры с МВФ

Между банками-членами Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и миссией Международного валютного фонда (МВФ) “Article IV” состоялась встреча.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила АБА.

По информации, на встрече присутствовали руководитель миссии Чад Стейнберг, представители департамента Среднего Востока и Центральной Азии Джири Джонас и Густаво Рамирез. Стороны обсудили влияние пандемии коронавируса (COVID-19), войны в Украине и санкций против российских банков в связи с этим, а также инфляции на экономику страны.

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Версия на английском языке Azerbaijani banks hold discussions with IMF 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları IMF-lə müzakirələr aparıb

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