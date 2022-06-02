Азербайджанские банки провели переговоры с МВФ

Между банками-членами Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и миссией Международного валютного фонда (МВФ) “Article IV” состоялась встреча.

Между банками-членами Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и миссией Международного валютного фонда (МВФ) “Article IV” состоялась встреча.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила АБА.

По информации, на встрече присутствовали руководитель миссии Чад Стейнберг, представители департамента Среднего Востока и Центральной Азии Джири Джонас и Густаво Рамирез. Стороны обсудили влияние пандемии коронавируса (COVID-19), войны в Украине и санкций против российских банков в связи с этим, а также инфляции на экономику страны.