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    Азербайджанские банки привлекли 45 тыс. клиентов в течение месяца

    Физическими лицами являются 98,7% клиентов банка

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана с начала года сократился на 201 371 человека или 3,5% и на 1 октября составил 5 515 014 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, в месячном сравнении наблюдается рост на 44 723 человека, в годовом сравнении - на 45 437 человек.

    Согласно отчету, 5 442 516 человек или 98,69% являются физическими лицами, в том числе, 173 611 человек занимаются предпринимательской деятельностью.

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