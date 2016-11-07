Азербайджанские банки привлекли 45 тыс. клиентов в течение месяца

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана с начала года сократился на 201 371 человека или 3,5% и на 1 октября составил 5 515 014 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, в месячном сравнении наблюдается рост на 44 723 человека, в годовом сравнении - на 45 437 человек.

Согласно отчету, 5 442 516 человек или 98,69% являются физическими лицами, в том числе, 173 611 человек занимаются предпринимательской деятельностью.