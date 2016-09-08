 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанские банки приостановили покупку доллара

    На черном рынке курс продажи доллара упал до 1,63 манатов

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Ряд коммерческих банков Азербайджана приостановил операции по покупке наличного доллара. 

    Как сообщает Report, банки приняли такое решение из-за избытка валюты. Продажа доллара осуществляется в диапазоне 1,6900-1,7060 AZN/USD.

    Отметим, что на "черном рынке" курс продажи доллара упал до 1,63 манатов. Завтра и в праздничные дни курс предположительно упадет до 1,60 AZN/USD.

    Напомним, что на сегодняшнем валютном аукционе Центробанк Азербайджана (ЦБА) и Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) продали банкам 300 млн. долларов. Отметим, что с учетом текущего курса ЦБА и 4%-ной маржи минимальный курс покупки доллара коммерческими банками равен 1,5747 AZN/USD. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi